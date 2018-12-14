В России приготовили новые угрозы для США из-за ракет

В России заявляют, что выход Соединенных Штатов Америки из соглашения по ликвидации ракет средней и малой дальности может привести к гонке вооружений и в конечном итоге скажется на международной безопасности.

Об этом заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, сообщают "РИА Новости".

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Так, в российском оборонном ведомстве внимательно отслеживают ситуацию. Там утверждают, что обвинения со стороны Вашингтона относительно невыполнения Россией условий договора не имеют оснований.

Фомин считает, что американцы не предоставляют доказательств своим претензиям

В то же время США нарушают ДРСМД, продолжая использовать ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности, для тестирования систем противоракетной обороны,

– заявил он.

При этом Фомин подчеркнул, что намерение США выйти из договора является "попыткой оправдать собственные нарушения". По его словам, США размещают в Европе установки МК-41 для пусков крылатых ракет типа "Томагавк". Он уточнил, что эти установки могут использоваться также для пуска некоторых классов ударных ракет, что "полностью подпадает под запрет ДРСМД".

Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.



Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Кремль имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из США.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.