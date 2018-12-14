20:25
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      В России приготовили новые угрозы для США из-за ракет

      50 Читати новину українською
      В Россию пригрозили США гонкой вооружений
      В Россию пригрозили США гонкой вооружений / Фото из открытых источников

      В России заявляют, что выход Соединенных Штатов Америки из соглашения по ликвидации ракет средней и малой дальности может привести к гонке вооружений и в конечном итоге скажется на международной безопасности.

      Об этом заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, сообщают "РИА Новости".

      Читайте также: Ракетный конфликт между США и РФ: Вашингтон грозит отменой еще одного договора

      Так, в российском оборонном ведомстве внимательно отслеживают ситуацию. Там утверждают, что обвинения со стороны Вашингтона относительно невыполнения Россией условий договора не имеют оснований.

      Фомин считает, что американцы не предоставляют доказательств своим претензиям

      В то же время США нарушают ДРСМД, продолжая использовать ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности, для тестирования систем противоракетной обороны,
      – заявил он.

      При этом Фомин подчеркнул, что намерение США выйти из договора является "попыткой оправдать собственные нарушения". По его словам, США размещают в Европе установки МК-41 для пусков крылатых ракет типа "Томагавк". Он уточнил, что эти установки могут использоваться также для пуска некоторых классов ударных ракет, что "полностью подпадает под запрет ДРСМД".

      Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.

      Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Кремль имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из США.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Теги: Новости США Новости России Оружие Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      сегодня , 19:03 Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      Яніна Ткачук 132
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 987
      Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      сегодня , 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
      Юлія Турелик 262
      Кому "належать" гроші українців
      сегодня , 17:29 Кому "належать" гроші українців
      Артем Овдієнко 655
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 16:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      178
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории человечества теракт
       11 сентября , 12:17
      День в истории. 26 лет назад советские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси
       9 апреля 2015 , 06:15
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук