Ракетний конфлікт між США та РФ: Вашингтон погрожує скасуванням ще одного договору

Якщо Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між Росією та Сполученими Штатами перестане діяти, то Вашингтон може переглянути ще одну угоду. У такому разі американські політики сумніватимуться у прогресі в обговоренні з Росією продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Данфорд, пише Washington Post.

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Данфорд, наголошує, що недотримання Росією вимог до розміщення озброєння блокує будь-які подальші перемовини в оборонній сфері.

Мені важко уявити, що може бути досягнуто прогресу в питанні продовження договору по СНО-3, якщо в його основі буде лежати недотримання Договору про ліквідацію ракет малою та середньої дальності,

– сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль має останній шанс, аби повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США.



Нагадаємо, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.



4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що РФ дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Що таке СНО-3?Це договір між РФ та США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Його підписали президенти Дмитро Медведєв і Барак Обама 8 квітня 2010 в Празі, він набув чинності 5 лютого 2011 року. Договір розрахований на 10 років з можливою пролонгацією за взаємною домовленістю сторін на 5 років. Він передбачає скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.