США можуть розмістити ядерні ракети поблизу України: заява глави МЗС Польщі

У майбутньому в Польщі можуть бути розміщені американські ядерні ракети. Така зброя, а також війська пішли б на користь Європі, вважає глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

24 канал повідомляв, що президент США Дональд Трамп анонсував військові відповіді Росії на порушення нею ракетних домовленостей. Зокрема, вже 2 лютого США планують вийти із американо-російського договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

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У відповідь на припинення ракетного договору глава польського МЗС закликає розмістити американські ядерні ракети у Європі. Росія, за словами Чапутовича, розуміє лише мову сили, передає Spiegel.

Все залежить від того, як Росія поведе себе у майбутньому та чи продовжить вона свою агресивну політику в галузі озброєнь. Втім, у наших європейських інтересах, щоб на континенті були розміщені американські війська і ракети з ядерними боєголовками,

– наголосив Чапутович.

Окрім цього, міністр не виключив, що в Польщі у майбутньому будуть розміщені атомні арсенали НАТО.

Про який договір йдеться? Суперечки між Росією та США тривають щодо американо-радянського договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Документ був підписаний у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Він передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Так, ще у жовтні 2018 року очільник Білого дому Дональд Трамп заявив про наміри США вийти із угоди через недотримання умов договору Росією. Згодом США поставили РФ ультиматум та дали час (60 днів) на те, щоб виправити ситуацію. Термін дії ультиматуму збігає 2 лютого, тоді ж США мають вийти із договору остаточно.

Чому виникла суперечка? Зокрема, через розроблену Росією ракету SSC-8, яка, за інформацією американських розвідників, вже опинилася на озброєнні РФ. Дальність ракети SSC-8 оцінюють в діапазоні від 2000 до 5500 кілометрів. У США впевнені, що розробка цієї ракети порушує норми договору.

Тим часом у Росії певні: відповідальність за те, що відбувається цілком лежить на Вашингтоні.