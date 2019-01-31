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      Прогресу нема: США та Росія обговорили ракетний договір

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      Росія та США безрезультатно обговорили ракетний договір
      Росія та США безрезультатно обговорили ракетний договір / Ілюстративне фото

      У рамках переговорів щодо американо-російського ракетного договору в Пекіні США та РФ не досягнули жодного прогресу.

      Позиція США свідчить, що висунутий 60-денний ультиматум по ракетному договору був призначений лише для того, щоб прикрити вже сформоване рішення вийти із угоди, переконаний заступник очільника російського МЗС Сергій Рябков, передає ТАСС.

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      На жаль, просування немає. Позиція американської сторони досить жорстка, ультимативна. Ми сказали американській стороні, що в режимі спроб шантажу Росії розмову вести неможливо,
      – сказав він після проведених переговорів із заступницею держсекретаря США з контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Андреа Томпсон.

      До слова, Томпсон теж нещодавно заявляла про відсутність будь-якого прогресу зі сторони Росії у спробах припинити діяльність, яка суперечить умовам договору. Зокрема, вона зробила різку заяву та наголосила, що Росія вже розпочала новий виток гонки озброєнь.

      Про який договір йдеться? Суперечки між Росією та США тривають щодо американо-радянського договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Документ був підписаний у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Він передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Так, ще у жовтні 2018 року очільник Білого дому Дональд Трамп заявив про наміри США вийти із угоди через недотримання умов договору Росією. Згодом США поставили РФ ультиматум та дали час (60 днів) на те, щоб виправити ситуацію. Термін дії ультиматуму збігає 2 лютого, тоді ж США має вийти із договору остаточно.

      Чому виникла суперечка? Зокрема, через розроблену Росією ракету SSC-8, яка, за інформацією американських розвідників, вже опинилася на озброєнні РФ. Дальність ракети SSC-8 оцінюють в діапазоні від 2000 до 5500 кілометрів. У США впевнені, що розробка цієї ракети порушує норми договору.

      Тим часом у Росії певні: відповідальність за те, що відбувається цілком лежить на Вашингтоні.

      Вони зайняли позицію абсолютно деструктивну, витриману в гранично жорсткій тональності, і самі собі нав'язали 60-денний термін, протягом якого ми повинні були виконати їх ультиматум,
      – зазначає Рябков.

      Вихід США із ракетного договору: ключові моменти
      Теги: Новини політики Ядерна безпека Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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