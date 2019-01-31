Прогресса нет: США и Россия обсудили ракетный договор

В рамках переговоров по американо-российскому ракетному договору в Пекине США и РФ не достигли никакого прогресса.

Позиция США свидетельствует, что выдвинутый 60-дневный ультиматум относительно ракетного договора был предназначен лишь для того, чтобы прикрыть уже сформированное решение выйти из соглашения, убежден заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

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К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны довольно жесткая, ультимативная. Мы сказали американской стороне, что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно,

– сказал он после проведенных переговоров с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон.

К слову, Томпсон тоже недавно заявляла об отсутствии какого-либо прогресса со стороны России в попытках прекратить деятельность, которая противоречит условиям договора. В частности, она сделала резкое заявление и подчеркнула, что Россия уже начала новый виток гонки вооружений.

О каком договоре идет речь? Споры между Россией и США продолжаются относительно американо-советского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Он предполагает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Так, еще в октябре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора из-за несоблюдения условий договора Россией. Впоследствии США поставили РФ ультиматум и дали время (60 дней) на то, чтобы исправить ситуацию. Срок действия ультиматума истекает 2 февраля, тогда же США должны выйти из договора окончательно.

Почему возник спор? В частности, из-за разработанной Россией ракеты SSC-8, которая, по информации американских разведчиков, уже оказалась на вооружении РФ. Дальность ракеты SSC-8 оценивают в диапазоне от 2000 до 5500 километров. В США уверены, что разработка этой ракеты нарушает нормы договора.

Между тем в России уверены: ответственность за происходящее вполне лежит на Вашингтоне.

Они заняли позицию абсолютно деструктивную, выдержанную в предельно жесткой тональности, и сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого мы должны были выполнить их ультиматум,

– отмечает Рябков.

ВЫХОД США ИЗ РАКЕТНОГО ДОГОВОРА: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ