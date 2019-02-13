Война в Украине открыла нам глаза, – Помпео заявил, где Россия может открыть второй фронт

Россия может попробовать открыть на севере Европы второй фронт для ведения своих агрессивных действий. Именно поэтому Запад сейчас должен противодействовать агрессии РФ, в частности – в Украине.

Россия имеет большие планы по обеспечению своего доминирования в Европе, и первый шаг к этому уже сделан. Об этом во время совместной встречи с главой польского МИД Яцек Чапутовичем заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Укринформ".

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Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине, открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться запустить второй фронт именно здесь,

– сказал Госсекретарь США.

Так, Помпео отметил, что в защите "свободных народов Европы" должен сыграть важную роль НАТО.

"Зато мы – как США, так и западные демократии, – должны сделать все, что в наших силах, чтобы задержать такие атаки, как, например, агрессию в Украине, аннексию Крыма или ничем не спровоцированную атаку на украинские корабли в Черном море", – вспомнил Помпео украинский вопрос.

Американский политик добавил, что попытки России дестабилизировать Европу должны быть встречены решительным сопротивлением. Одним из таких шагов он назвал присутствие НАТО на восточном фланге и реагирование по принципу: атака на одну страну является нападением на весь Альянс.

Добавим, что глава польского МИД Яцек Чапутович предположил, что в будущем в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты. Такое оружие, по его мнению, а также войска пошли бы на пользу Европе.

Отметим, что Майк Помпео в телефонном разговоре с главой российского МИД заявил о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы. Ограничительные меры связаны с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Что известно о российской агрессии в Украине?

– В 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым и завязала войну на Донбассе.

– 25 ноября 2018 года Россия атаковала украинские военные корабли вблизи Керченского пролива, захватила эти судна и взяла в плен их экипажи.

– Долгое время в РФ удерживает в российских колониях и СИЗО украинских политзаключенных, которых незаконно посадили по подставным обвинениям.