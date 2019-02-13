Как Путин может помочь ОБСЕ получить свободный доступ на оккупированном Донбассе

Президенту России Владимиру Путину достаточно сделать всего один звонок для того, чтобы пророссийские боевики не мешали и позволяли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственно изучать ситуацию на всей территории оккупированного Донбасса.

Об этом заявил постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген на заседании Совета безопасности организации по поводу четвертой годовщины после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, пиши УНИАН.

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Первый пункт Минских соглашений предусматривает "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 15 февраля 2015 года" на Востоке Украины.

"Этот режим прекращения огня никогда не происходил, потому что российские военные были на самом деле правы: они не были способны взять Дебальцево до того времени, которое было указано в договоре, и им понадобилось несколько дней. Поэтому, вместо того, чтобы был режим прекращения огня, российские военные продолжали, пока они в конце концов не оккупировали Дебальцево", – подчеркнул Хойзген.

После захвата Россией Дебальцево, Украина не верила в то, что Кремль будет выполнять свою часть Минских соглашений. Так и случилось, ведь на оккупированном Донбассе и до сих пор есть российские оккупационные войска и тяжелое вооружение, которое в течение 4 лет так и не вывели из региона.

Более того, наблюдатели СММ ОБСЕ до сих пор не имеют свободного доступа к объектам на оккупированной территории.

"И Россия поддержала в прошлом году" выборы", которые состоялись 11 ноября. Это снова демонстрирует, что Россия не готова следовать комплексу мер", - подчеркнул представитель Германии.

Сейчас Германия и Франция продолжают активно поддерживать Нормандский формат, чтобы на Донбассе воцарился режим прекращения огня.

Мы готовы поддержать миссию ООН, которая обсуждалась. Мандат, предложенный для нее Россией, что миротворцы ООН должны защищать СММ ОБСЕ – я думаю, что это шутка. Для того, чтобы они имели свободный доступ и передвижение, – нужен всего один телефонный звонок от российского президента,

– подчеркнул Хойзген.

Как боевики препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе? Российские оккупационные войска часто не пропускают наблюдателей миссии ОБСЕ на подконтрольные им территории. Так 9 февраля они не позволили наблюдателям заехать в оккупированный Новоазовск в Донецкой области. Такой запрет боевики объяснили "проведением в том районе комплекса специальных мероприятий".



ОБСЕ отметила, что такое поведение российских оккупационных войск свидетельствует о том, что их руководству есть что скрывать от международных наблюдателей. Они цинично пренебрегают Минскими договоренностями и всячески побуждают дальнейшее обострение вооруженного конфликта на Донбассе.