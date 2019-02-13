Новая стратегия: Аваков рассказал, как Украина может вернуть Донбасс

Киев разработал новую стратегию по возвращению и реинтеграции Донбасса. Ее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне.

Новый формат нуждается в поддержке мировой общественности, пишет пресс-служба МВД Украины.

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Новую стратегию назвали "Механизмом малых шагов". Аваком подчеркнул, что "достичь желаемого результата можно лишь шаг за шагом", – сказал Аваком.

Он отметил, что конфликта на религиозной или этнической почве на Донбассе нет.

"Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин", – подчеркнул министр.

Так, введению новой стратегии предшествует подготовительный этап. Он состоит из формирования необходимого правового поля, ввода коммуникационной стратегии, определения статуса специальной международной миротворческой миссии, а также создания программ мониторинга и консультативной помощи.

Аваков отмечает, что после успешного внедрения этих пяти шагов можно будет озвучить другие.

Это зависит от количества наших ресурсов– от количества миротворцев и средств на восстановление наших территорий

– отметил он.

Кроме того, новая стратегия предусматривает создание на отдельном выбранном участке Донбасса демилитаризованной зоны безопасности.

При этом все военные формирования с обеих сторон отводятся за оговоренную линию, а украинские пограничники берут под свой контроль этот участок и его границы.

На этой же территории проведут местные выборы. Правопорядок и законность на выбранном участке будут обеспечивать силы Нацполиции, Нацгвардии и мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Главный принцип — соблюдение украинского законодательства и обеспечение свободного волеизъявления", – добавил глава МВД.