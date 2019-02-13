Нова стратегія: Аваков розповів, як Україна може повернути Донбас

Київ розробив нову стратегію по поверненню та реінтеграції Донбасу. Її міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков озвучив під час круглого столу в Інституті миру у Вашингтоні.

Новий формат потребує підтримки світової громадськості, пише прес-служба МВС України.

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Нову стратегію назвали "Механізмом малих кроків". Аваком наголосив, що "досягти бажаного результату можна лише крок за кроком", – сказав Аваком.

Він зазначив, що конфлікту на релігійному чи етнічному підґрунті на Донбасі немає.

"Конфлікт в Україні нав’язаний ззовні. Тому миротворча місія, яка буде працювати, повинна бути орієнтована і на це, а також працювати спільно з українськими правоохоронцями та представниками місцевих громад", – підкреслив міністр.

Так, введенню нової стратегії передує підготовчий етап. Він складається з формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу спеціальної міжнародної миротворчої місії, а також створення програм моніторингу та консультативної допомоги.

Аваков наголошує, що після успішного впровадження цих п’яти кроків можна буде озвучити інші.

Це залежить від кількості наших ресурсів– від кількості миротворців і коштів на відновлення наших територій

– зазначив він.

Окрім того, нова стратегія передбачає створення на окремій обраній ділянці Донбасу демілітаризованої зони безпеки.

При цьому усі військові формування з обох сторін відводяться за обумовлену лінію, а українські прикордонники беруть під свій контроль цю ділянку і її межі.

На цій ж території проведуть місцеві вибори. Правопорядок і законність на обраній ділянці будуть забезпечуватимуть сили Нацполіціі, Нацгвардії і моніторингової місії ОБСЄ.

"Головний принцип — дотримання українського законодавства та забезпечення вільного волевиявлення", – додав глава МВС.