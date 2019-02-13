Десятки тисяч військових: Єльченко розповів про загрозливу ситуацію на кордоні з Росією

Росія зосередила вздовж українського-російського кордону понад 87 тисяч своїх військових. Окрім того, окупований Донбас переповнений зброєю, а командують бойовиками російські військові.

Росія ігнорує власні зобов’язання у безпековій сфері, наголосив голова постійного представництва України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко.

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Він розповів, що на окупованому Донбасі "збройну силу у 35 тисяч підтримують понад 2 тисячі регулярних російських військових". Вони перебувають в основному на ключових позиціях командування та управління.

Окрім того, як зазначає Єльченко, багато з них вже мають досвід із Сирії.

Загальна чисельність персоналу російської наступальної ударної групи вздовж російсько-українського кордону, включаючи групи у безпосередній близькості до окупованих територій Донбасу і Криму, становить 87 тисяч 750 військових,

– наголосив постпред України.

На окупованих територіях розташовані сотні одиниць військової техніки. Єльченко наголосив, що на початок лютого проросійські бойовики мали:

496 основних бойових танків;

основних бойових танків; 938 бойових броньованих машин;

бойових броньованих машин; 128 реактивних систем залпового вогню;

реактивних систем залпового вогню; 776 артилерійських систем, серед яких – самохідна артилерія.

При цьому постпред України в ООН зазначив, що кількість танків можна порівняти з арсеналами таких країн Німеччини, Франція або Індонезії.

Зазначимо, Володимир Єльченко тако зазначиав, що Росія розмістила в окупованому Криму настільки багато військ, що їхня кількість перевищує навіть рівень радянської військової присутності на півострові у часи СРСР. Окрім того, півострів наповнюють новим озброєнням.



У вівторок, 12 лютого, в Організації Об’єднаних Націй відбулось засідання Ради Безпеки щодо ситуації в Україні, скликане делегацією Росії з приводу четвертої річниці підписання Мінських домовленостей.