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      Десятки тисяч військових: Єльченко розповів про загрозливу ситуацію на кордоні з Росією

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      Єльченко розповів про військових і техніку на кордоні з Росією
      Єльченко розповів про військових і техніку на кордоні з Росією / Фото з відкритих джерел

      Росія зосередила вздовж українського-російського кордону понад 87 тисяч своїх військових. Окрім того, окупований Донбас переповнений зброєю, а командують бойовиками російські військові.

      Росія ігнорує власні зобов’язання у безпековій сфері, наголосив голова постійного представництва України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко.

      Читайте також: Крим та Донбас захопили та окупують солдати Росії, – Німеччина в ООН

      Він розповів, що на окупованому Донбасі "збройну силу у 35 тисяч підтримують понад 2 тисячі регулярних російських військових". Вони перебувають в основному на ключових позиціях командування та управління.

      Окрім того, як зазначає Єльченко, багато з них вже мають досвід із Сирії.

      Загальна чисельність персоналу російської наступальної ударної групи вздовж російсько-українського кордону, включаючи групи у безпосередній близькості до окупованих територій Донбасу і Криму, становить 87 тисяч 750 військових,
      – наголосив постпред України.

      На окупованих територіях розташовані сотні одиниць військової техніки. Єльченко наголосив, що на початок лютого проросійські бойовики мали:

      • 496 основних бойових танків;
      • 938 бойових броньованих машин;
      • 128 реактивних систем залпового вогню;
      • 776 артилерійських систем, серед яких – самохідна артилерія.

      При цьому постпред України в ООН зазначив, що кількість танків можна порівняти з арсеналами таких країн Німеччини, Франція або Індонезії.

      Зазначимо, Володимир Єльченко тако зазначиав, що Росія розмістила в окупованому Криму настільки багато військ, що їхня кількість перевищує навіть рівень радянської військової присутності на півострові у часи СРСР. Окрім того, півострів наповнюють новим озброєнням

      У вівторок, 12 лютого, в Організації Об’єднаних Націй відбулось засідання Ради Безпеки щодо ситуації в Україні, скликане делегацією Росії з приводу четвертої річниці підписання Мінських домовленостей.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі ООН
      Джерело: 24 Канал
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