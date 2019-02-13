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      Десятки тысяч военных: Ельченко рассказал об угрожающей ситуации на границе с Россией

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      Ельченко рассказал о военных и технику на границе с Россией
      Ельченко рассказал о военных и технику на границе с Россией / Фото из открытых источников

      Россия сосредоточила вдоль украинско-российской границы более 87 тысяч своих военных. Кроме того, оккупированный Донбасс переполнен оружием, а командуют боевиками российские военные.

      Россия игнорирует свои обязательства в сфере безопасности, подчеркнул председатель постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

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      Он рассказал, что на оккупированном Донбассе "вооруженную силу в 35 тысяч поддерживают более 2 тысяч регулярных российских военных". Они находятся в основном на ключевых позициях командования и управления.

      Кроме того, как отмечает Ельченко, многие из них уже имеют опыт из Сирии.

      Общая численность персонала российской наступательной ударной группы вдоль российско-украинской границы, включая группы в непосредственной близости от оккупированных территорий Донбасса и Крыма, составляет 87 тысяч 750 военных,
      – отметил постпред Украины.

      На оккупированных территориях расположены сотни единиц военной техники. Ельченко отметил, что на начало февраля пророссийские боевики имели:

      • 496 основных боевых танков;
      • 938 боевых бронированных машин;
      • 128 реактивных систем залпового огня;
      • 776 артиллерийских систем, среди которых – самоходная артиллерия.

      При этом постпред Украины в ООН отметил, что количество танков можно сравнить с арсеналами таких стран – Германии, Франция или Индонезии.

      Владимир Ельченко также отметил что Россия разместила в оккупированном Крыму настолько много войск, что их количество превышает даже уровень советского военного присутствия на полуострове во времена СССР. Кроме того, полуостров наполняют новым вооружением.

      Во вторник, 12 февраля, в Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности по ситуации в Украине, созванное делегацией России по поводу четвертой годовщины подписания Минских договоренностей.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе ООН
      Источник: 24 Канал
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