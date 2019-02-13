Десятки тысяч военных: Ельченко рассказал об угрожающей ситуации на границе с Россией

Россия сосредоточила вдоль украинско-российской границы более 87 тысяч своих военных. Кроме того, оккупированный Донбасс переполнен оружием, а командуют боевиками российские военные.

Россия игнорирует свои обязательства в сфере безопасности, подчеркнул председатель постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

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Он рассказал, что на оккупированном Донбассе "вооруженную силу в 35 тысяч поддерживают более 2 тысяч регулярных российских военных". Они находятся в основном на ключевых позициях командования и управления.

Кроме того, как отмечает Ельченко, многие из них уже имеют опыт из Сирии.

Общая численность персонала российской наступательной ударной группы вдоль российско-украинской границы, включая группы в непосредственной близости от оккупированных территорий Донбасса и Крыма, составляет 87 тысяч 750 военных,

– отметил постпред Украины.

На оккупированных территориях расположены сотни единиц военной техники. Ельченко отметил, что на начало февраля пророссийские боевики имели:

496 основных боевых танков;

основных боевых танков; 938 боевых бронированных машин;

боевых бронированных машин; 128 реактивных систем залпового огня;

реактивных систем залпового огня; 776 артиллерийских систем, среди которых – самоходная артиллерия.

При этом постпред Украины в ООН отметил, что количество танков можно сравнить с арсеналами таких стран – Германии, Франция или Индонезии.

Владимир Ельченко также отметил что Россия разместила в оккупированном Крыму настолько много войск, что их количество превышает даже уровень советского военного присутствия на полуострове во времена СССР. Кроме того, полуостров наполняют новым вооружением.

Во вторник, 12 февраля, в Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности по ситуации в Украине, созванное делегацией России по поводу четвертой годовщины подписания Минских договоренностей.