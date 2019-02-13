Крым и Донбасс захватили и оккупируют солдаты России, – Германия в ООН

"Зеленые человечки" и "внутренний украинский конфликт" – это мифы России, которые никоим образом не соответствуют действительности, поскольку как Крым так и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия пытается скрыть правду об этом.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Германии при ООН Кристофер Хойзген во время Совбеза ООН по ситуации в Украине.

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Слушая постоянного представителя РФ Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не наоборот,

– пошутил Хойзген.

Он, в частности, также вспомнил нарушен Россией Будапештский меморандум и негативное влияние этого факта на мировой порядок, международное право и процессы разоружения. Немецкий дипломат заявил, что Россия продолжает постоянно нарушать международное право ограничивая свободу судоходства в азово-черноморском бассейне. Хойзген добавил, что незаконное содержание Россией украинских моряков является нарушением международного права.

"Наши российские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", там "скинули правительство". Мы все хорошо знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию, в том числе, на Донбассе", – пояснил постпред Германии.

Он отметил, что в эфире российского телевидения неоднократно звучали заявления о том, что Путин приказал своим спецслужбам захватить Крым еще 20 февраля 2014 года.

Крым до сих пор оккупирован, Донбасс еще оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечков", или что там кто-то брал судьбу в свои руки. Нет, это были русские солдаты,

– отметил Хойзген.

Он также напомнил о том, что когда в 2014-2015 годах стала очевидной вся правда, и начали появляться погибшие русские солдаты, а комитет их жен в Санкт-Петербурге заявил, что россияне воюют на Донбассе – Путин распорядился закрыть доступ к данным о военные потери, а комитет матерей погибших солдат был объявлен "иностранным агентом".