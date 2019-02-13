Франция и США возложили ответственность на Россию за прекращение боевых действий в Украине

На заседании Совбеза ООН по поводу четвертой годовщины со времени подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений постоянные представители США и Франции при ООН отметили, что урегулирование ситуации в Украине зависит от России, и в частности от выполнения ею Минских соглашений.

В частности постпред Франции Франсуа Делатра заявил, что кризис в Украине является наиболее смертоносной кризисом на европейском континенте, и с апреля 2014 года 12 800 человек погибли на востоке Украины, среди которых 3300 человек – гражданские лица.

Читайте также: За годы агрессии РФ в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны, – Курт Волкер

Ситуация остается достаточно напряженной, особенно на линии разграничения. Миссия ОБСЕ отмечает, что уже 30 человек погибли только за январь 2019 года,

– заявил Делатра.

Он также отметил, что Украина занимает третье место в мире после Ирака и Афганистана по количеству противопехотных мин установленных в зоне боевых действий и на их устранение потребуется не один десяток лет.

"Кроме Донбасса Франция напоминает о своей обеспокоенности по применению незаконной военной силы Россией в Керченском проливе. Чрезмерные проверки, которые происходили в Азовском море, тоже вызывают особое беспокойство", – подчеркнул он.

Посол Франции отметил, что украинские моряки должны иметь возможность беспрепятственно и свободно проходить через Керченский пролив, одновременно 24 украинских моряка до сих пор незаконно удерживаются Россией.

Деларт подчеркнул, что преодоление кризиса зависит от обеих сторон, поскольку это ответственность, в том числе России.

Мы настоятельно призываем положить конец политическим игрищам и использовать все возможности для выполнения обязательств по минскому соглашениями в интересах гражданского населения,

– добавил он.

Читайте также: Пришло время мира в Украине, – Курт Волкер

Что касается позиции США, то американский постоянный представитель при ООН Джон Коэн отметил, что Соединенные Штаты подчеркивают однозначную позицию в отношении Украины.

Надо четко понимать – это Россия остановить этот конфликт. Вывод ее военных сил из восточной Украины и Крыма - единственный приемлемый результат и единственный результат, который мы имеем согласиться,

– отметил Коэн.

Он добавил, что страна не признает целенаправленную аннексию Крыма и никогда не согласится ни на что другое, чем на полное восстановление контроля Украины над ее собственной территорией.

Коэн также отметил, что санкции в отношении России оставаться в силе, пока та полностью не выполнит условия предусмотрены минского соглашениями. То же касается и санкций связанных с оккупацией Крыма, пока Россия не вернет Украину полуостров.

Некоторые члены ЕС сначала считали, что проблема вокруг Керченского пролива будет решена дипломатическим путем. Однако нет никаких признаков того, что Москва планирует освободить моряков.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. В следствии этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.