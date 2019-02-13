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      Франція та США поклали відповідальність на Росію за припинення бойових дій в Україні

      2904 Читать новость на русском
      ООН
      ООН / Фото з відкритих джерел

      На засіданні Радбезу ООН з приводу четвертої річниці з часу підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод постійні представники США та Франції при ООН наголосили на тому, що врегулювання ситуації в Україні залежить від Росії, і зокрема від виконання нею Мінських угод.

      Зокрема постпред Франції Франсуа Делатр заявив, що криза в Україні є найбільш смертоносною кризою на європейському континенті, і з квітня 2014 року 12 800 осіб загинули на сході України, серед них 3 300 осіб – цивільні.

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      Ситуація залишається доволі напруженою, особливо на лінії розмежування. Місія ОБСЄ відзначає, що вже 30 осіб загинули лише за січень 2019 року,
      – заявив Делатр.

      Він також наголосив, що Україна посідає третє місце у світі після Іраку й Афганістану за кількістю протипіхотних мін встановлених у зоні бойових дій і на їх усунення знадобиться не один десяток років.

      "Окрім Донбасу Франція нагадує про свою стурбованість щодо застосування незаконної воєнної сили Росією у Керченській протоці. Надмірні перевірки, що відбувалися в Азовському морі, теж викликають особливе занепокоєння", – наголосив він.

      Посол Франції зазначив, що українські моряки повинні мати можливість безперешкодно та вільно проходити Керченською протокою, водночас 24 українські моряки досі незаконно утримуються Росією.

      Деларт наголосив, що подолання кризи залежить від обох сторін, оскільки це відповідальність, зокрема Росії.

      Ми наполегливо закликаємо покласти край політичним ігрищам і використати усі можливості для виконання зобов'язань за Мінськими угодами в інтересах цивільного населення, 
      – додав він.

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      Щодо позиції США, то американський постійний представник при ООН Джонатан Коен зазначив, що Сполучені Штати підкреслюють однозначну позицію щодо України.

      Треба чітко розуміти – це Росія має зупинити цей конфлікт. Виведення її воєнних сил зі східної України та Криму – єдиний прийнятний результат і єдиний результат, на який ми маємо погодитися,
      – наголосив Коен.

      Він додав, що країна не визнає цілеспрямовану анексію Криму та ніколи не погодиться ні на що інше, аніж на повне відновлення контролю України над її власною територією.

      Коен також зазначив, що санкції щодо Росії залишатимуться чинними, поки та повністю не виконає умови передбачені Мінськими угодами. Те ж стосується і санкцій пов'язаних з окупацією Криму, поки Росія не поверне Україні півострів.

      Варто зазначити, що деякі члени ЄС спочатку вважали, що проблема навколо Керченської протоки буде вирішена дипломатичним шляхом. Однак немає жодних ознак того, що Москва планує звільнити моряків.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини США Війна на Донбасі Новини Франції Новини Криму ООН
      Джерело: 24 Канал
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