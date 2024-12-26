Мовиться про Каштелу-Нову, UNWTO назвала його одним із найкращих у світі туристичних сіл. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Express.

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Каштелу-Нову – одне з найкрасивіших сіл світу

Селу Каштелу-Нову вже понад 800 років. Воно розташоване в самому серці історичного регіону Бейра Байша.

Це мальовниче кам'яне село, з якого відкривається вид на гори Гардуна, демонструє багату історію та спадщину країни.

Найстаріша згадка про Каштелу-Нову, який тоді називався Альпреда, датується приблизно 1202 роком нашої ери,

– зазначила організація UNWTO.

У XII столітті там побудували замок, однак він сильно постраждав під час землетрусу 1755 року. Тож вся відповідальність лягла на "новий" замок, який побудували неподалік.

Згодом його все одно закинули через те, що не відповідав вимогам, необхідним для ефективної оборони прилеглих територій. Однак саме так пояснюється назва села Каштелу-Нову (Новий Замок).



Архітектура у селі Каштелу-Нову / Вікіпедія

Окрім замку та середньовічних будівель, у селі є римські лазні Кінта-ду-Ерведаль, будівля ратуші з фонтаном у стилі бароко XVIII століття та величезна давильня зі скельної породи, у якій століттями витискали виноград для мешканців села.

Також Каштелу-Ново вихваляють за екологічність – у цьому мальовничому селі повністю відсутні викиди вуглецю.