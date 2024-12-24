У світі зростає тенденція "тихого туризму", і на Землі ще залишилися напрямки, на яких це можна реалізувати. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Express.

Дивіться також Ірландія пропонує до 50 000 євро тим, хто заселиться у старий будинок на віддаленому острові

Куди їхати за тишею та спокоєм

Судячи зі звіту платформи соціальних медіа Pinterest, з 2023 року кількість пошуків "тихих місць" і "спокійних місць" зросла на 50 і 42 відсотків відповідно. Люди почали виявляти особливий інтерес до лісових прогулянок, відпочинку у горах та на островах.

І це не дивно, оскільки шумове забруднення зростає по всьому світу. Понад 40 відсотків людей у ​​Європі піддаються впливу звуків від транспортних засобів, що вважаються шкідливим.

За даними ВООЗ, "небажаний або шкідливий зовнішній звук, створений діяльністю людини", може спричинити проблеми зі здоров’ям, зокрема порушення сну та високий кров'яний тиск.

Тож журналісти назвали 4 напрямки в Європі, де можна поки що віднайти тишу та спокій:

Повіс, Уельс, Велика Британія;

Цюрих, Швейцарія;

парк Монтегре, Іспанія;

узбережжя Богуслен, Швеція.



Узбережжя Богуслен у Швеції / Unasplash

Також вони запропонували один напрямок у США – це дощовий ліс Хо, штат Вашингтон. Це зона, абсолютно вільна від шуму, повітряного туризму та доріг.