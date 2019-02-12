Настав час миру в Україні, – Курт Волкер
Спеціальний представник США на переговорах щодо України Курт Волкер впевнений, що Росія протягом чотирьох років щоденно порушує Мінські домовленості.
Чотири роки тому Росія підписала Мінський пакет домовленостей, написав Курт Волкер у Twitter.
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Першим пунктом у пакеті домовленостей прописано припинення вогню 14 лютого 2015 року.
Через приблизно тиждень Росія та її підконтрольні їй сили захопили Дебальцеве,
– додав Волкер.
Тож спеціальний представник США наголосив, що нині настав час миру в Україні.
ЄС і США розглядають можливість провадження додаткових санкцій проти Росії, якщо захоплених українських моряків не звільнять. При цьому присутність міжнародних спостерігачів у районі Азовського моря дозволила б уникнути подальшої агресії Росії.
Що таке мінські угоди?Мінські домовленості від 12 лютого 2015 року – комплекс заходів з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ містить 13 пунктів: він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг та верифікацію ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем, включаючи супутники, БПЛА та радіолокаційні системи.