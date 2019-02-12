Пришло время мира в Украине, – Курт Волкер

Специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер уверен, что Россия в течение четырех лет ежедневно нарушает Минские договоренности.

Четыре года назад Россия подписала Минский пакет договоренностей, написал Курт Волкер в Twitter.

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Первым пунктом в пакете договоренностей прописано прекращении огня 14 февраля 2015 года.

Спустя примерно неделю Россия и подконтрольные ей силы захватили Дебальцево,

– добавил Волкер.

Поэтому специальный представитель США подчеркнул, что сейчас пришло время мира в Украине.

4 years ago Russia signed the Minsk Package of Measures with the first point a Feb 14 ceasefire. About a week later Russia and it proxy forces seized Debaltseve.



In the 4 years since has continued to violate the Minsk agreements every day.



It’s time for #Peace4Ukraine. pic.twitter.com/76Nr7BSXmT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 12, 2019

ЕС и США рассматривают возможность производства дополнительных санкций против России, если захваченных украинских моряков не освободят. При этом присутствие международных наблюдателей в районе Азовского моря позволило бы избежать дальнейшей агрессии России.

Что такое минские соглашения?

Минские договоренности от 12 февраля 2015 года – комплекс мер по деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ содержит 13 пунктов: он предусматривает "немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем, включая спутники, БПЛА и радиолокационные системы.