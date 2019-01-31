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      Уолкер рассказал, как США и ЕС могут помешать агрессии России в Азове

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      США и ЕС готовят санкции для России из-за действий на Азове, – Уолкер
      США и ЕС готовят санкции для России из-за действий на Азове, – Уолкер / Фото из открытых источников

      ЕС и США рассматривают возможность производства дополнительных санкций против России, если захваченных украинских моряков не освободят. При этом присутствие международных наблюдателей в районе Азовского моря позволила бы избежать дальнейшей агрессии России.

      Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Уолкер заявил, что окончательного решения по ограничительным мерам еще не приняли, сообщает "Интерфакс".

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      Среди главных требований Европы и Вашингтона – освобождение пленных украинских моряков, которых Россия захватила 25 ноября.

      И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков, и будет и дальше выявлять подобные притязания на контроль над Керченским проливом,
      – сказал Уолкер.

      Кроме того, международное сообщество рассматривает возможность новых антироссийских санкций из-за блокирования Россией украинских портов в Азовском море. Их могут ввести как против кораблей, так и против российских портов.

      Ко всему, США планируют пересматривать санкции в отношении России из-за оккупированного Крыма в феврале. Уолкер отмечает, что в ЕС также говорят о возможных дополнительных ограничительных мерах, но пока никакой конкретики нет.

      Также представитель США поддержал идеи размещения наблюдателей в районе Азовского моря на украинской территории, однако исключительно по приглашению украинской стороны.

      "Я думаю, что лучший вариант заключается в том, чтобы международные наблюдатели были размещены в той части территории Украины, которая не является предметом территориальных споров, и на украинских судах, причем – по приглашению украинского руководства", – сказал он.

      Как присутствие международных наблюдателей на Азове влияет на действия РФ?Накануне в Мариуполь прибыли главы МИД Чехии Томаш Петршичек и Дании Андрес Самуэльсен совместно с украинским министром Павлом Климкиным. Из-за этого визита европейских дипломатов Россия начала пропускать больше судов через Керченский пролив. По словам Климкина, РФ боится международного давления и будет пропускать больше судов в украинские порты через пролив, если в регионе будут присутствовать международные наблюдатели.

      Присутствие международных наблюдателей позволила бы мировому сообществу лучше наблюдать за ситуацией и избежать ситуаций, подобных агрессии России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

      Зато в России заявили, что позволили Германии и Франции отправить своих представителей в Керченский пролив "только один раз". Там утверждают, что о создании мониторинговой миссии на постоянной основе не может быть и речи.

      Почему возникла эскалация в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Конфликт в Азовском море Новости России Санкции Курт Волкер
      Источник: 24 Канал
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