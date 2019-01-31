Уолкер рассказал, как США и ЕС могут помешать агрессии России в Азове
ЕС и США рассматривают возможность производства дополнительных санкций против России, если захваченных украинских моряков не освободят. При этом присутствие международных наблюдателей в районе Азовского моря позволила бы избежать дальнейшей агрессии России.
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Уолкер заявил, что окончательного решения по ограничительным мерам еще не приняли, сообщает "Интерфакс".
Читайте также: Россия должна прекратить войну, – Уолкер высказался о плане Сайдика относительно Донбасса
Среди главных требований Европы и Вашингтона – освобождение пленных украинских моряков, которых Россия захватила 25 ноября.
И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков, и будет и дальше выявлять подобные притязания на контроль над Керченским проливом,
– сказал Уолкер.
Кроме того, международное сообщество рассматривает возможность новых антироссийских санкций из-за блокирования Россией украинских портов в Азовском море. Их могут ввести как против кораблей, так и против российских портов.
Ко всему, США планируют пересматривать санкции в отношении России из-за оккупированного Крыма в феврале. Уолкер отмечает, что в ЕС также говорят о возможных дополнительных ограничительных мерах, но пока никакой конкретики нет.
Также представитель США поддержал идеи размещения наблюдателей в районе Азовского моря на украинской территории, однако исключительно по приглашению украинской стороны.
"Я думаю, что лучший вариант заключается в том, чтобы международные наблюдатели были размещены в той части территории Украины, которая не является предметом территориальных споров, и на украинских судах, причем – по приглашению украинского руководства", – сказал он.
Как присутствие международных наблюдателей на Азове влияет на действия РФ?Накануне в Мариуполь прибыли главы МИД Чехии Томаш Петршичек и Дании Андрес Самуэльсен совместно с украинским министром Павлом Климкиным. Из-за этого визита европейских дипломатов Россия начала пропускать больше судов через Керченский пролив. По словам Климкина, РФ боится международного давления и будет пропускать больше судов в украинские порты через пролив, если в регионе будут присутствовать международные наблюдатели.
Присутствие международных наблюдателей позволила бы мировому сообществу лучше наблюдать за ситуацией и избежать ситуаций, подобных агрессии России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Зато в России заявили, что позволили Германии и Франции отправить своих представителей в Керченский пролив "только один раз". Там утверждают, что о создании мониторинговой миссии на постоянной основе не может быть и речи.
Почему возникла эскалация в Керченском проливе?
25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.
-
-
-
-
24 янв 2019ПАСЕ приняла резолюцию по Азову
-
-
Выбор редакции
-
Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцамсегодня , 18:17
-
Украинская "королевская битва" Fear The Wolves получила дату релизасегодня , 18:08
-
Пьянки и изнасилования: наемники из ЧВК "Вагнера" стали настоящим бедствием для жителей Донбассасегодня , 17:18