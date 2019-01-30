Германия готова направить корабли в Черное море, чтобы сдержать Россию

Берлин готов обеспечить военное присутствие военно-морских сил Бундесвера в Черном море , чтобы поддержать Украину и сдерживать агрессию Москвы.

Вопрос военного присутствия обсудили заместитель главы Минобороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и центральной Азии МИД Германии Михаэль Зильберт и парламентский госсекретарь Бундесвера Томас Зильберхорн, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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В ведомстве рассказали, что Германия готова и дальше поддерживать Украину для деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии.

Поэтому Берлин готов обеспечить военное присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море. Кроме того, в Германии требуют освобождения украинских моряков и обещают всестороннюю поддержку реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

Во время встреч также обсудили дальнейшую поддержку Украины на пути евроатлантической интеграции, укрепление ее партнерских взаимоотношений с Германией и другими членами Альянса.

Обеспокоен увеличением российских мощностей в Черном море и Североатлантический альянс. В ответ на это НАТО активирует действия в регионе. Следить за стабильностью в Черном море продолжают и военно-морские силы США. В январе туда прибыл американский эсминец, чтобы следить за безопасностью.

Первой "ласточкой" США, которая появилась в регионе со времени агрессии России в Керченском проливе, стал десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry американского военно-морского флота.

Кроме того, в декабре в Черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. Визит состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, выполнение которых ускорилось из-за агрессии России на Азове.

Почему возникла эскалация в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.