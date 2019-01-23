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      В НАТО рассказали, как реагируют на угрозу со стороны России в Черном море

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      НАТО беспокоит наращивание военного потенциала РФ в Черном море, – Столтенберг
      НАТО беспокоит наращивание военного потенциала РФ в Черном море, – Столтенберг / Фото из открытых источников

      Североатлантический альянс обеспокоен тем, что Россия наращивает военный потенциал в регионе Черного моря. В ответ на это НАТО активирует действия в регионе.

      Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет официальный сайт организации.

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      Так, Столтенберг провел совместную пресс-конференции в Брюсселе с президенткою Грузии Саломе Зурабишвили.

      "НАТО и Грузия разделяют беспокойство по поводу наращивания Россией военного потенциала в регионе Черного моря", – сказал он.

      Однако в организации уже прибегают к конкретным действиям в ответ на угрозу.

      Мы усиливаем наше сотрудничество на море, включая обучение береговой охраны Грузии, сотрудничество между военно-морскими силами НАТО и Грузии, а также между объединенным центром морских операций Грузии и морским командованием НАТО,
      – добавил генсек.

      При этом Столтенберг заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных.

      К слову, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределены новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

      Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в пора в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Новости Грузии Генсек НАТО НАТО Новости политики
      Источник: 24 Канал
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