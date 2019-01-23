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      У НАТО розповіли, як реагують на загрозу з боку Росії у Чорному морі

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      НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу РФ у Чорному морі, – Столтенберг
      НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу РФ у Чорному морі, – Столтенберг / Фото з відкритих джерел

      Північноатлантичний альянс занепокоєний тим, що Росія нарощує військовий потенціал в регіоні Чорного моря. У відповідь на це НАТО активує дії в регіоні.

      Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише офіційний сайт організації.

      Читайте також: Захоплення українських моряків: у НАТО зробили важливе звернення до РФ

      Так, Столтенберг провів спільну прес-конференції в Брюсселі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

      "НАТО і Грузія поділяють занепокоєння через нарощування Росією військового потенціалу в регіоні Чорного моря", – сказав він.

      Однак в організації вже вдаються до конкретних дій у відповідь на загрозу.

      Ми підсилюємо наше співробітництво на морі, включаючи навчання берегової охорони Грузії, співпрацю між військово-морськими силами НАТО і Грузії, а також між об'єднаним центром морських операцій Грузії та морським командуванням НАТО,
      – додав генсек.

      При цьому Столтенберг заявив про підтримку територіальної цілісності Грузії, закликав Росію скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії та вивести звідти своїх військових.

      До слова, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики НАТО Генсек НАТО Новини Грузії Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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