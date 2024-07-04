Загальна сума сягає до 2,2 мільярда доларів. Про це йдеться в офіційному повідомленні американського оборонного відомства

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Пентагон закупить перехоплювачі до Patriot і NASAMS для України

Міністерство оборони США оголосило про закупівлю великої кількості перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS на суму 2,2 мільярда доларів. Кошти надійдуть з фондів Ініціативи з надання допомоги в галузі безпеки України (USAI).

Ці кошти будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS для України,

– йдеться у повідомленні.

Як було оголошено раніше, адміністрація президента Джо Байдена планує прискорити постачання цих боєприпасів, змінивши послідовність майбутніх постачань за програмою Foreign Military Sales для нашої держави.

Як зазначили у Пентагоні, внаслідок цього Україна отримає перехоплювачі, "які їй терміново необхідні для захисту свого населення та критичної інфраструктури від повітряних атак Росії".

Напередодні зазначалося, що Білий дім оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього ввійдуть, зокрема, ракети для української ППО та систем HIMARS. Окрім цього, виділені додаткові кошти саме на купівлю Пентагоном ракет для української протиповітряної оборони.