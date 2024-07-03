Про застосування авіабомб розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни модифікували ФАБ-500

Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати жителів Харківщини та завдавати постійних ударів по регіону.

Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили,

– пояснив Синєгубов.

За словами голови ОВА, раніше окупанти використовували ці авіабомби лише на Куп’янському напрямку, проте тепер ворог їх модифікував.

Він (ФАБ-500, – 24 Канал) вже летить на відстань до 80 кілометрів, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними,

– наголосив очільник Харківської ОВА.

Синєгубов додав, що лише за останню добу росіяни випустили по Харкову 32 керовані авіабомби.

Вдень 3 липня росіяни вчергове вдарили по Харкову – були зафіксовані щонайменше три удари КАБами по Київському району міста. Внаслідок атаки руйнацій та пошкоджень зазанали приватні будинки.