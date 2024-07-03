Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати жителів Харківщини та завдавати постійних ударів по регіону. Зокрема в ніч на 3 липня у місті також лунали вибухи – тоді містян попереджали про застосування ворогом балістики.

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У Харкові прогриміли вибухи

Про звуки вибухів місцеві жителі повідомили о 16:02. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував інформацію про вибухи.

Попередньо, прильоти були у близькому передмісті. Визначення точної локації триває,
– написав мер.

Згодом очільник міста опублікував оновлену інформацію про ворожу атаку на Харків.

Таки удари були по місту. Знову по району житлової забудови у Київському районі,
– пояснив Терехов.

За попередньою інформацією, були зафіксовані щонайменше три удари КАБами.

Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного,
повідомив Ігор Терехов.

Водночас за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по Харкову було зруйновано 2 приватних будинки.

Підрозділи ДСНС врятували дитину. За іншою адресою виникло загорання трави. На цю хвилину – без постраждалих,
– додав він.