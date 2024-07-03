Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать жителей Харьковщины и наносить постоянные удары по региону. В частности, в ночь на 3 июля в городе также звучали взрывы – тогда горожан предупреждали о применении врагом баллистики.
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В Харькове прогремели взрывы
О звуках взрывов местные жители сообщили в 16:02. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Городской глава Харькова Игорь Терехов прокомментировал информацию о взрывах.
Предварительно, прилеты были в близком пригороде. Определение точной локации продолжается,
– написал мэр.
Впоследствии глава города опубликовал обновленную информацию о вражеской атаке на Харьков.
Удары были по городу. Снова по району жилой застройки в Киевском районе,
– объяснил Терехов.
По предварительной информации, было зафиксировано по меньшей мере три удара КАБами.
Имеем информацию о разрушении одного дома и повреждении еще одного,
– сообщил Игорь Терехов.
В то же время, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеского удара по Харькову были разрушены 2 частных дома.
Подразделения ГСЧС спасли ребенка. По другому адресу возникло возгорание травы. На эту минуту – без пострадавших,
– добавил чиновник.