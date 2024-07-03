Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать жителей Харьковщины и наносить постоянные удары по региону. В частности, в ночь на 3 июля в городе также звучали взрывы – тогда горожан предупреждали о применении врагом баллистики.

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В Харькове прогремели взрывы

О звуках взрывов местные жители сообщили в 16:02. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Городской глава Харькова Игорь Терехов прокомментировал информацию о взрывах.

Предварительно, прилеты были в близком пригороде. Определение точной локации продолжается,

– написал мэр.

Впоследствии глава города опубликовал обновленную информацию о вражеской атаке на Харьков.

Удары были по городу. Снова по району жилой застройки в Киевском районе,

– объяснил Терехов.

По предварительной информации, было зафиксировано по меньшей мере три удара КАБами.

Имеем информацию о разрушении одного дома и повреждении еще одного,

– сообщил Игорь Терехов.

В то же время, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеского удара по Харькову были разрушены 2 частных дома.

Подразделения ГСЧС спасли ребенка. По другому адресу возникло возгорание травы. На эту минуту – без пострадавших,

– добавил чиновник.

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