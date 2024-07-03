Местные власти сообщали, что Харьков находится под вражеским ударом. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Харькове

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили 3 июля в 00:33. Воздушные силы предупреждали о российской авиации вблизи границ, а также возможность применения врагом баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,

– писали военные.

Взрыв в самом Харькове услышали около 02:05. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Харькове прогремел взрыв", – написали журналисты.

Громкие звуки в городе подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов. В своем телеграм-канале он написал, что город находится под ударом, поэтому призвал граждан быть осторожными.

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