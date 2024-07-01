Российские войска не перестают обстреливать Харьков и область. Днем ранее, 30 июня, оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" фактически в центре города.
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В Харькове был слышен взрыв
Взрыв в областном центре раздался около 16:11. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена еще в 15:10.
В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!
– написал городской голова Харькова Игорь Терехов.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил КАБом по Харькову.
На эту минуту – без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, профильные службы выехали на место,
– говорится в сообщении.
24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.