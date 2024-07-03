Місцева влада повідомляла, що Харків перебуває під ворожим ударом. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми У Харкові пролунав вибух

Що відомо про вибух у Харкові

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили 3 липня о 00:33. Повітряні сили попереджали про російську авіацію поблизу кордонів, а також можливість застосування ворогом балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,

– писали військові.

Вибух у самому Харкові почули близько 02:05. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Харкові пролунав вибух", – написали журналісти.

Гучні звуки у місті підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов. У своєму телеграм-каналі він написав, що місто перебуває під ударом, тому закликав громадян бути обережними.

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