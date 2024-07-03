Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу для преси. Окрім цього, виділені додаткові кошти на купівлю ракет для української ППО.

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Військова допомога від США

У Білому домі повідомили, що Україна отримає новий пакет допомоги. Зазначається, що він включатиме ракети для протиповітряної оборони та HIMARS, артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Також у цю суму закладено додаткове фінансування, яке буде використане Пентагоном для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, "щоби допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря".

Карін Жан-П'єр вказала, що це є сьомим пакетом безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання доповнення до закону про національну безпеку у квітні 2024 року.