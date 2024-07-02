У Пентагоні повідомили, що США планують оголосити про оборонний пакет для України. Про це стало відомо під час зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна та його українського колеги Рустема Умєрова.

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Куди можуть спрямувати кошти

Зустріч міністрів оборони була присвячена обговоренню двостороннього оборонного співробітництва, питання регіональної безпеки та шляхів посилення оборонного партнерства між США та Україною.

Наразі немає детальної інформації про те, куди ці кошти будуть спрямовані. Також немає точної дати, коли можуть оголосити про черговий пакет допомоги.

США підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Крім фінансової підтримки, вони також надають зброю. Зокрема, не так давно США надали Україні далекобійні ракети ATACAMS.

Україна потребує цієї допомоги, щоб могти захистити свої території від держави-агресорки, яка постійно б'є по енергетичній та цивільній інфраструктурі.