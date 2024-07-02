В Пентагоне сообщили, что США планируют объявить об оборонном пакете для Украины. Об этом стало известно во время встречи министра обороны США Ллойда Остина и его украинского коллеги Рустема Умерова.

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Куда могут направить средства

Встреча министров обороны была посвящена обсуждению двустороннего оборонного сотрудничества, вопросы региональной безопасности и путей усиления оборонного партнерства между США и Украиной.

Пока нет подробной информации о том, куда эти средства будут направлены. Также нет точной даты, когда могут объявить об очередном пакете помощи.

США поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Кроме финансовой поддержки, они также предоставляют оружие. В частности, не так давно США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACAMS.

Украина нуждается в этой помощи, чтобы мочь защитить свои территории от государства-агрессора, которая постоянно бьет по энергетической и гражданской инфраструктуре.