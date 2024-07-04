Общая сумма достигает 2,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном сообщении американского оборонного ведомства

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Пентагон закупит перехватчики к Patriot и NASAMS для Украины

Министерство обороны США объявило о закупке большого количества перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS на сумму 2,2 миллиарда долларов. Средства поступят из фондов Инициативы по оказанию помощи в области безопасности Украины (USAI).

Эти средства будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины,

– говорится в сообщении.

Как было объявлено ранее, администрация президента Джо Байдена планирует ускорить поставки этих боеприпасов, изменив последовательность будущих поставок по программе Foreign Military Sales для нашего государства.

Как отметили в Пентагоне, в результате этого Украина получит перехватчики, "которые ей срочно необходимы для защиты своего населения и критической инфраструктуры от воздушных атак России".

Накануне отмечалось, что Белый дом объявил о новом пакете помощи для Украины. В него войдут, в частности, ракеты для украинской ПВО и систем HIMARS. Кроме этого, выделены дополнительные средства именно на покупку Пентагоном ракет для украинской противовоздушной обороны.