Германия хочет расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас хочет расширить миссию ОБСЕ на Азовское море из-за обострения между Украиной и Россией. Такую идею он предложит 11 декабря во время встречи представителей стран "нормандской четверки".

Об этом говорится на сайте DW.

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6 декабря глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Они обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных и положение гражданского населения на оккупированных территориях украинского Донбасса.

Встреча Павла Климкина и Хайко Мааса

Хайко Маас отметил, что это станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине.

Накануне глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

Я думаю, что с украинской стороны оно былорасценено как рациональное. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически,

– ответил Маас.

О проведении встречи в таком формате уже договорились канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт России и Украины вокруг Керченского пролива не может быть темой нормандского формата.

Что известно о событиях в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.