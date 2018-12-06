02:18
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Германия хочет расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

      13 Читати новину українською
      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас / Сегодня

      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас хочет расширить миссию ОБСЕ на Азовское море из-за обострения между Украиной и Россией. Такую идею он предложит 11 декабря во время встречи представителей стран "нормандской четверки".

      Об этом говорится на сайте DW.

      Читайте также: Украина представила в ОБСЕ доказательства агрессии Путина в Керченском проливе

      6 декабря глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Они обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных и положение гражданского населения на оккупированных территориях украинского Донбасса.

      Зустріч Павла Клімкіна і Гайко Мааса

      Встреча Павла Климкина и Хайко Мааса

      Хайко Маас отметил, что это станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине.

      Накануне глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

      Я думаю, что с украинской стороны оно былорасценено как рациональное. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически,
      – ответил Маас.

      О проведении встречи в таком формате уже договорились канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт России и Украины вокруг Керченского пролива не может быть темой нормандского формата.

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      43
      Главные новости 6 декабря: День Вооруженных сил Украины и прекращение действия договора о дружбе
      6 декабря , 22:28 Главные новости 6 декабря: День Вооруженных сил Украины и прекращение действия договора о дружбе
      203
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 855
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 313
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2286
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук