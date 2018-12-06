Німеччина хоче розширити місію ОБСЄ на Азовське море

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче розширити місію ОБСЄ на Азовське море через загострення між Україною та Росією. Таку ідею він запропонує 11 грудня під час зустрічі представників країн "нормандської четвірки".

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6 грудня глава МЗС України Павло Клімкін провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Вони обговорили питання звільнення українських військовополонених та становище цивільного населення на окупованих територіях українського Донбасу.



Зустріч Павла Клімкіна і Гайко Мааса

Гайко Маас зазначив, що це стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня, у Берліні.

Напередодні глава німецького МЗС зустрівся з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.

Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично,

– відповів Маас.

Про проведення зустрічі в такому форматі вже домовились канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі. Однак, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Росії і України довкола Керченської протоки не може бути темою нормандського формату.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.