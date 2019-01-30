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      Німеччина готова надіслати кораблі у Чорне море, щоб стримати Росію

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      Німеччина готова надіслати кораблі у Чорне море, – Міноборони
      Німеччина готова надіслати кораблі у Чорне море, – Міноборони / Фото з відкритих джерел

      Берлін готовий забезпечити військову присутність військово-морських сил Бундесверу в Чорному морі , щоб підтримати Україну та стримувати агресію Москви.

      Питання військової присутності обговорили заступник глави Міноборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та центральної Азії МЗС Німеччини Міхаель Зільберт та з парламентський держсекретарБундесверу Томас Зільберхорн, повідомляє прес-служба Міноборони України.

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      У відомстві розповіли, що Німеччина готова й надалі підтримувати Україну задля деескалації та стримування російської збройної агресії.

      Тому Берлін готовий забезпечити військову присутність кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі. Окрім того, у Німеччині вимагають звільнення українських моряків та обіцяють всебічну підтримку реформ в секторі безпеки і оборони України.

      Під час зустрічей також обговорили подальшу підтримку України на шляху євроатлантичної інтеграції, зміцнення її партнерських взаємин з Німеччиною та іншими членами Альянсу.

      Занепокоєний збільшенням російських потужностей у Чорном морі і Північноатлантичний альянс. У відповідь на це НАТО активує дії в регіоні. Стежити за стабільність у чорному морі продовжують і  військово-морські сили США. У січні туди прибув американський есмінець, аби слідкувати за безпекою.

      Першою "ластівкою" США, що з'явилась в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці, став десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry американського військово-морського флоту.

      Окрім того, в грудні в Чорне море увійшов корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Візит відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, виконання яких пришвидшилось через агресію Росії на Азові.

      Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      які ще заяви робили у берліні щодо агресії росії в україні
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 канал
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