Моніторинг у Керченській протоці: Берлін не бачить прогресу, Київ остерігається маніпуляцій РФ

Голова МЗС Німеччини Гайко Маас зазначає, що значного прогресу у питанні запровадження моніторингу ситуації в Керченській протоці немає. Натомість міністр закордонних справ України наголошує, що Росія не повинна отримати змоги маніпулювати у цьому процесі.

Про це очільники МЗС заявили на спільній прес-конференції 18 січня.

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Так, Маас прибув до Києва відразу після візиту до Москви – там говорив про Україну з головою МЗС Росії Сергеєм Лавровим.

"Всі сторони повинні дати свою згоду (на запровадження моніторингової місії – 24 канал). Це відкритий процес. У російської сторони теж є деякі питання, які мають значення. Тобто ми ще не так далеко просунулися, наче ця місія вже існує", – сказав німецький міністр.

Маас не розповів деталей про мандат місії, оскільки, за його словами, "все буде залежати від подальших переговорів".

Зі свого боку, глава МЗС України Павло Клімкін наголосив, що у разі запровадження механізму моніторингу у Керченській протоці Росія не повинна отримати можливості для маніпуляцій.

Росія не повинна отримати можливості маніпулювати моніторингом, щодо якого ми досягнемо згоди. Наприклад, спроби РФ затягнути фахівців Німеччини і Франції до Керченського порту і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму за визначенням неможливі,

– сказав він.

Клімкін також наголосив, що ідея отримання згоди окупанта щодо доступу до окупованої території є неприйнятною для України. При цьому він зазначив, що моніторинг має базуватися на чіткій політичній позиції щодо неправомірності узурпації Росією суверенних прав України. Механізм моніторингу має бути зосереджений на досягненні свободи навігації.

Український міністр також додав, що під час зустрічі голови МЗС України і Німеччини домовились провести експертні консультації. Після них будуть можливими переговори на політичному рівні.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на переговорах у Москві заявив про неприйнятність для Німеччини арешту українських моряків. Глава німецького МЗС вимагав негайного звільнення полонених.

Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.