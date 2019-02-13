Крим та Донбас захопили та окупують солдати Росії, – Німеччина в ООН

"Зелені чоловічки" та "внутрішній український конфлікт" – це міфи Росії, які жодним чином не відповідають дійсності, оскільки як Крим так і Донбас захопили та окупують російські солдати, а Росія намагається приховати правду про це.

З такою заявою виступив постійний представник Німеччини при ООН Крістофер Хойзген під час Радбезу ООН щодо ситуації в Україні.

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Слухаючи постійного представника РФ Василія Небензю, у мене прямо склалося враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки,

– пожартував Хойзген.

Він, зокрема, пригадав порушений Росією Будапештський меморандум та негативний вплив цього факту на світовий порядок, міжнародне право і процеси роззброєння. Німецький дипломат заявив, що Росія продовжує постійно порушувати міжнародне право обмежуючи свободу судноплавання в азовсько-чорноморському басейні. Хойзген додав, що незаконне утримання Росією українських моряків є порушенням міжнародного права.

"Наші російські друзі роками кажуть, що, мовляв, в Україні був "переворот", там "скинули уряду". Ми всі добре знаємо, що насправді це було російське вторгнення. Російські військові були напряму залучені до окупації, у тому числі, Донецьку”, – пояснив постпред Німеччини.

Він зазначив, що в ефірі російського телебачення неодноразово лунали заяви про те, що Путін наказав своїм спецслужбам захопити Крим ще 20 лютого 2014 року.

Крим досі окупований, Донбас досі окупований. І все це з допомогою міфу про "зелених чоловічків", або що там хтось брав долю у свої руки. Ні, це були російські солдати,

– наголосив Хойзген.

Він також нагадав про те, що коли у 2014-2015 роках стала очевидною вся правда, та почали з’являтися загиблі російські солдати, а комітет їх дружин у Санкт-Петербурзі заявив, що росіяни воюють на Донбасі – Путін розпорядився закрити доступ до даних про військові втрати, а комітет матерів загиблих солдатів було оголошено "іноземним агентом".