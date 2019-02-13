Як Путін може допомогти ОБСЄ отримати вільний доступ на окупованому Донбасі

Президенту Росії Володимиру Путіна достатньо зробили лише один дзвінок для того, аби проросійські бойовики не заважали та дозволяли Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ безперешкодно вивчати ситуацію на усій території окупованого Донбасу.

Про це заявив постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген на засіданні Ради безпеки організації з приводу четвертої річниці після підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод, пиши УНІАН.

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Перший пункт мінських угод передбачає "негайне і всеосяжне припинення вогню з 15 лютого 2015 року" на Сході України.

"Цей режим припинення вогню ніколи не відбувся, тому що російські військові були насправді праві: вони не були спроможними взяти Дебальцеве до того часу, який був вказаний в договорі, і їм знадобилося декілька днів. Тому замість того, аби був режим припинення вогню, російські військові продовжували, поки вони врешті-решт не окупували Дебальцеве", – підкреслив Хойзген.

Після захоплення Росією Дебальцевого, Україна не вірила у те, що Кремль виконуватиме свою частину мінських угод. Так і сталося, адже на окупованому Донбасі і досі є російські окупаційні війська та важке озброєння, яке протягом 4 років так і не вивели з регіону.

Окрмі того, спостерігачі СММ ОБСЄ досі не мають вільного доступу до об'єктів на окупованій території.

"І Росія підтримала минулого року "вибори", які відбулися 11 листопада. Це знову демонструє, що Росія не готова слідувати комплексу заходів", - підкреслив представник Німеччини.

Наразі Німеччина і Франція продовжують активно підтримувати Нормандський формат, аби на Донбасі запанував режим припинення вогню.

Ми готові підтримати місію ООН, яка обговорювалася. Мандат, запропонований для неї Росією, що миротворці ООН мають захищати СММ ОБСЄ – я думаю, що це жарт. Для того, щоб вони мали вільний доступ і пересування, – потрібен лише один телефонний дзвінок від російського президента,

– наголосив Хойзген.

Як бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі? Російські окупаційні війська часто не пропускають спостерігачів місії ОБСЄ на підконтрольні їм території. Так 9 лютого вони не дозволили спостерігачам заїхати в окупований Новоазовськ в Донецькій області. Таку заборону бойовики пояснили "проведенням у тому районі комплексу спеціальних заходів".



ОБСЄ відзначила, що така повіденка російських окупаційних військ свідчить про те, що їх керівництву є що приховувати від міжнародних спостерігачів. Вони цинічно нехтують Мінськими домовленостями та всіляко спонукають подальше загострення збройного конфлікту на Донбасі.