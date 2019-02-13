22:28
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Як Путін може допомогти ОБСЄ отримати вільний доступ на окупованому Донбасі

      174 Читать новость на русском
      Дзвінка Путіна достатньо, щоб ОБСЄ отримала вільний доступ на окупований Донбас
      Дзвінка Путіна достатньо, щоб ОБСЄ отримала вільний доступ на окупований Донбас / Getty Images

      Президенту Росії Володимиру Путіна достатньо зробили лише один дзвінок для того, аби проросійські бойовики не заважали та дозволяли Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ безперешкодно вивчати ситуацію на усій території окупованого Донбасу.

      Про це заявив постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген на засіданні Ради безпеки організації з приводу четвертої річниці після підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод, пиши УНІАН.

      Читайте також: Нова стратегія: Аваков розповів, як Україна може повернути Донбас

      Перший пункт мінських угод передбачає "негайне і всеосяжне припинення вогню з 15 лютого 2015 року" на Сході України.

      "Цей режим припинення вогню ніколи не відбувся, тому що російські військові були насправді праві: вони не були спроможними взяти Дебальцеве до того часу, який був вказаний в договорі, і їм знадобилося декілька днів. Тому замість того, аби був режим припинення вогню, російські військові продовжували, поки вони врешті-решт не окупували Дебальцеве", – підкреслив Хойзген.

      Після захоплення Росією Дебальцевого, Україна не вірила у те, що Кремль виконуватиме свою частину мінських угод. Так і сталося, адже на окупованому Донбасі і досі є російські окупаційні війська та важке озброєння, яке протягом 4 років так і не вивели з регіону.

      Окрмі того, спостерігачі СММ ОБСЄ досі не мають вільного доступу до об'єктів на окупованій території.

      "І Росія підтримала минулого року "вибори", які відбулися 11 листопада. Це знову демонструє, що Росія не готова слідувати комплексу заходів", - підкреслив представник Німеччини.

      Наразі Німеччина і Франція продовжують активно підтримувати Нормандський формат, аби на Донбасі запанував режим припинення вогню.

      Ми готові підтримати місію ООН, яка обговорювалася. Мандат, запропонований для неї Росією, що миротворці ООН мають захищати СММ ОБСЄ я думаю, що це жарт. Для того, щоб вони мали вільний доступ і пересування, – потрібен лише один телефонний дзвінок від російського президента,
      – наголосив Хойзген.

      Як бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі? Російські окупаційні війська часто не пропускають спостерігачів місії ОБСЄ на підконтрольні їм території. Так 9 лютого вони не дозволили спостерігачам заїхати в окупований Новоазовськ в Донецькій області. Таку заборону бойовики пояснили  "проведенням у тому районі комплексу спеціальних заходів".

      ОБСЄ відзначила, що така повіденка російських окупаційних військ свідчить про те, що їх керівництву є що приховувати від міжнародних спостерігачів. Вони цинічно нехтують Мінськими домовленостями та всіляко спонукають подальше загострення збройного конфлікту на Донбасі.

      blog_ava
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні
      4878
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі Новини Росії Мінські домовленості ОБСЄ Миротворчий контингент
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1084
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      394
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 187
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4877
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      148
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук