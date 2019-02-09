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      Окупанти відзначилися зухвалою поведінкою щодо місії ОБСЄ на Донбасі

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      Окупанти не пустили спостерігачів ОБСЄ до окупованого Новоазовська
      Окупанти не пустили спостерігачів ОБСЄ до окупованого Новоазовська / Фото 24 каналу

      Російські окупаційні війська не пропустили спостерігачів місії ОБСЄ до підконтрольного їм Новоазовська в Донецькій області. Таку заборону бойовики пояснили спеціальними заходами, які нібито тривають у місті.

      У звіті ОБСЄ зазначається, що на блокпосту на північному в’їзді до Новоазовська, на схід від Маріуполя, троє окупантів знову не дозволили патрулю СММ проїхати до центру міста й у східному напрямку до кордону з Росією.

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      Проросійські бойовики пояснили міжнародним спостерігачам, що заборона спричинена "проведенням у тому районі комплексу спеціальних заходів".

      В ОБСЄ відзначили, що 4 січня вже була подібна заборона на проїзд на територію російських окупаційних військ.

      Перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про те, що керівництву окупантів є що приховувати від міжнародних спостерігачів. Тому вони цинічно нехтують Мінськими домовленостями та всіляко спонукають подальше загострення збройного конфлікту на Донбасі,
      – наголосили в ОБСЄ.

      У місії підкреслили, що такі агресивні дії проросійських бойовиків є неприпустимими та призводять до ескалації напруги на Сході України.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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