Прикордонники запідозрили проросійських окупантів у застосуванні лазерної зброї: подробиці

Проросійські окупанти на Донбасі продовжують використовувати заборонене озброєння. Так, прикордонники зі складу Об’єднаних сил в ніч на 9 лютого зафіксували ознаки використання російськими найманцями лазерної зброї.

Від вечора 8 лютого по ранок 9 на позиціях окупантів фіксували світло-фіолетові промені.

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До 4-ї години ранку 9 лютого в районі КПВВ "Станиця Луганська" прикордонні наряди з прикриття дорожнього коридору фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожні 2-3 хвилини,

– зазначають у Держприкордонслужбі.

Проте через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, точних місць виходу променю прикордонники встановити не змогли.

Проте схожі випадки вже неодноразово фіксували. Так, протягом 2016 – 2018 років у ході несення служби п’ятеро військовослужбовців отримали ураження органів зору.Вони вели стеження за окупантами, використовуючи оптичні прилади.

Прикордонники вже передали міжнародним і правозахисним організаціям інформацію про можливе використання бойовиками лазерної зброї.

На початку лютого спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували важке озброєння, яке бойовики розміщують, порушуючи мінські домовленості. Так, ворог розміщує танки, самохідні і буксирувані гаубиці з порушенням лінії відведення важкого озброєння.