17:32
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
      Вєсті Кремля
      23:42, 8 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, 8 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Прикордонники запідозрили проросійських окупантів у застосуванні лазерної зброї: подробиці

      34 Читать новость на русском
      Прикордонники підозрюють, що бойовики використовують лазерну зброю
      Прикордонники підозрюють, що бойовики використовують лазерну зброю / фото з відкритих джерел

      Проросійські окупанти на Донбасі продовжують використовувати заборонене озброєння. Так, прикордонники зі складу Об’єднаних сил в ніч на 9 лютого зафіксували ознаки використання російськими найманцями лазерної зброї.

      Від вечора 8 лютого по ранок 9 на позиціях окупантів фіксували світло-фіолетові промені.

      Читайте також: Десятки танків та ракетні комплекси: у спостерігачів знову тривожні новини з окупованого Донбасу

      До 4-ї години ранку 9 лютого в районі КПВВ "Станиця Луганська" прикордонні наряди з прикриття дорожнього коридору фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю кожні 2-3 хвилини,
      – зазначають у Держприкордонслужбі.

      Проте через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів, точних місць виходу променю прикордонники встановити не змогли.

      Проте схожі випадки вже неодноразово фіксували. Так, протягом 2016 – 2018 років у ході несення служби п’ятеро військовослужбовців отримали ураження органів зору.Вони вели стеження за окупантами, використовуючи оптичні прилади.

      Прикордонники вже передали міжнародним і правозахисним організаціям інформацію про можливе використання бойовиками лазерної зброї.

      На початку лютого спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували важке озброєння, яке бойовики розміщують, порушуючи мінські домовленості. Так, ворог розміщує танки, самохідні і буксирувані гаубиці з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

      blog_ava
      Військові США вимагають від влади першими завдати удару по Росії
      сьогодні
      4796
      Теги: Новини політики Новини України Держприкордонслужба Зброя Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Транзит русского газа через Украину: быть или не быть?
      сьогодні , 16:04 Транзит русского газа через Украину: быть или не быть?
      Олександр Гаврутенко 1026
      Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      сьогодні , 12:00 Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      Блог Медіа 393
      Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      сьогодні , 11:37 Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      1176
      История белоруса, который воюет за Украину
      сьогодні , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 1134
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      8 лютого , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 1209
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук