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      Ворожі танки на Донбасі: де окупанти розташували важке озброєння

      14 Читать новость на русском
      Бойовики розташовують заборонене озброєння на Донбасі
      Бойовики розташовують заборонене озброєння на Донбасі / Ілюстративне фото

      Спостерігачі ОБСЄ знову помітили вороже озброєння на Донбасі. Російські танки окупанти розмістили в районі Новоселівки і села Калинове-Борщувате.

      Так, ворог розміщує танки, самохідні і буксирувані гаубиці з порушенням лінії відведення важкого озброєння, передає українська сторона СЦКК.

      Читайте також: Обстріли на Донбасі: бойовики били із забороненого озброєння та зазнали втрат

      Подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту,
      – зазначають у штабі ООС.

      Так, 4 лютого БПЛА СММ ОБСЄ в чергове в непідконтрольному владі України районі на заході від Луганська зафіксував чотири танки (Т-72), розміщені в облаштованих та замаскованих позиціях поблизу селища Новоселівка. Крім того, спостерігачі виявили свіжі сліди на землі поряд із місцем розміщення техніки.

      Наступного дня команда Місії зафіксувала дві самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" і чотири буксирувані гаубиці Д-30 "Жаба" біля селища Біле.

      Крім того, 4 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння було виявлено чотири танки Т-72 у полі поблизу села Калинове-Борщувате. 

      Деяке із вищепереліченого озброєння спостерігачі ОБСЄ фіксували на інших позиціях раніше, на початку лютого.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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