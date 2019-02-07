Ворожі танки на Донбасі: де окупанти розташували важке озброєння

Спостерігачі ОБСЄ знову помітили вороже озброєння на Донбасі. Російські танки окупанти розмістили в районі Новоселівки і села Калинове-Борщувате.

Так, ворог розміщує танки, самохідні і буксирувані гаубиці з порушенням лінії відведення важкого озброєння, передає українська сторона СЦКК.

Читайте також: Обстріли на Донбасі: бойовики били із забороненого озброєння та зазнали втрат

Подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту,

– зазначають у штабі ООС.

Так, 4 лютого БПЛА СММ ОБСЄ в чергове в непідконтрольному владі України районі на заході від Луганська зафіксував чотири танки (Т-72), розміщені в облаштованих та замаскованих позиціях поблизу селища Новоселівка. Крім того, спостерігачі виявили свіжі сліди на землі поряд із місцем розміщення техніки.

Наступного дня команда Місії зафіксувала дві самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" і чотири буксирувані гаубиці Д-30 "Жаба" біля селища Біле.

Крім того, 4 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння було виявлено чотири танки Т-72 у полі поблизу села Калинове-Борщувате.

Деяке із вищепереліченого озброєння спостерігачі ОБСЄ фіксували на інших позиціях раніше, на початку лютого.