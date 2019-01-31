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      Десятки танків та ракетні комплекси: у спостерігачів знову тривожні новини з окупованого Донбасу

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      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 60 танків, міномети, гаубиці та ракетні комплекси на окупованому Донбасі
      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 60 танків, міномети, гаубиці та ракетні комплекси на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили на окупованому Донбасі майже 60 танків, міномети, гаубиці і ракетні комплекси.

      Домовленостей щодо розміщення озброєння окупанти й надалі не дотримуються, повідомляє місія ОБСЄ на своєму офіційному сайті.

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      Так, безпілотник спостерігачів 29 січня зафіксував 3 міномети у селі Широка Балка та 7 самохідних гаубиць поблизу села Тернового.

      Спостерігачі також повідомляють про озброєння за визначеними лініями відведення, однак розміщене за межами виділених місць для його зберігання. Серед такого – 58 танків на полігоні біля тернового, 9 мінометів, 4 зенітні ракетні комплекси та 10 самохідних гаубиць.

      Ще 3 танки та 6 буксируваних гаубиць зафіксували на полігоні неподалік від міста Міусинськ. Ще 18 буксируваних гаубиць виявили на території військового об'єкта поблизу села Зелений Гай.

      Окрім того, представники спостережної місії ОБСЄ зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків в селищі Золоте-5 у Луганській області, що свідчить про обстріли мирних жителів з боку окупантів.

       

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ОБСЄ Зброя Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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