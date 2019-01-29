ОБСЄ зафіксувала у Золотому-5 пошкоджені окупантами будинки

Представники спостережної місії ОБСЄ зафіксували пошкодження багатоквартирних житлових будинків в селищі Золоте-5 у Луганській області, що свідчить про обстріли мирних жителів з боку окупантів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

Контроль над цим населеним пунктом об'єднані сили відновили наприкінці вересня 2018 року.

26 січня, як повідомили у штабі ООС, команда місії зафіксувала кульові отвори в п’ятьох вікнах, що виходять на захід (один кульовий отвір на першому поверсі, два на третьому і ще два на четвертому) п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку у селищі.

Крім того, у сусідньому п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку спостерігачами зафіксовані інші пошкодження внаслідок влучання боєприпасів стрілецької зброї, які, за словами трьох жителів будинків, були пошкоджені надвечір 11 січня.

Крім того, 27 січня на стадіоні селища Золоте-5 за 60 м на південний схід від найближчого житлового будинку спостерігачі зафіксували свіжу вирву (діаметром 1,5 м), яка утворилася від розриву мінометної міни або снаряда безвідкатної гармати (типу СПГ), випущеного з північно-північного сходу. Місцеві жителі повідомили спостерігачам, що обстріл стався рано вранці 27 січня поточного року",

– заявили у штабі ООС.

Наголошується, що враховуючи відстані, профілі висот місцевості, тактико-технічні характеристики застосованого озброєння, напрямки з яких вівся обстріл, а також порядок розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, можна зробити висновок про непричетність підрозділів ОС до обстрілів житлових будинків Золотого-5.

"Найближчі позиції підрозділів ОС розташовані на віддаленні, що унеможливлює застосування стрілецької зброї, яке могло б спричинити зазначені пошкодження житлових будинків. У другому випадку, на напрямі, з якого було випущено мінометну міну або постріл СПГ, підрозділів ЗСУ взагалі немає", – повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Організації безпеки та співробітництва у Європі підготували новий план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, який має прийти на зміну мінським угодам. Передбачається, що у процесі братимуть участь ОБСЄ, ООН та спеціально створене агенство Євросоюзу.



Відповідно до нового мирного плану щодо Донбасу, ООН і ОБСЄ функціонуватимуть не паралельно, а разом під спільним керівництвом на чолі з так званим спеціальним представником. Вищезазначене стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і спостережної місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Щодо ймовірної чисельності військової та поліцейської місії ООН на Донбасі, то її наразі не підрахували. Поки що заявляють, що кількість миротворців не перевищуватиме 20 тисяч осіб, або буде навіть меншою.



Також нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що потужності ООН спільно з ОБСЄ можуть бути цікавою опцією.