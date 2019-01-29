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      ОБСЕ зафиксировала в Золотом-5 поврежденные оккупантами дома

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      ОБСЕ зафиксировала в Золотом-5 поврежденные оккупантами дома
      ОБСЕ зафиксировала в Золотом-5 поврежденные оккупантами дома

      Представители наблюдательной миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения многоквартирных жилых домов в поселке Золотое-5 в Луганской области, что свидетельствует об обстрелах мирных жителей со стороны оккупантов.

      Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

      Контроль над этим населенным пунктом объединенные силы возобновили в конце сентября 2018 года.

      26 января, как сообщили в штабе ООС, команда миссии зафиксировала пулевые отверстия в пятерых окнах, выходящих на запад (одно пулевое отверстие на первом этаже, два на третьем и еще два на четвертом) пятиэтажного многоквартирного жилого дома в поселке.

      Кроме того, в соседнем пятиэтажном многоквартирном жилом доме наблюдателями зафиксированы иные повреждения вследствие попадания боеприпасов стрелкового оружия, которые, по словам трех жителей домов, были повреждены вечером 11 января.

      Кроме того, 27 января на стадионе поселка Золотое-5 за 60 м на юго-восток от ближайшего жилого дома наблюдатели зафиксировали свежую воронку (диаметром 1,5 м), которая образовалась от разрыва минометной мины или снаряда безоткатной пушки (типа СПГ), выпущенного с северо-востока. Местные жители сообщили наблюдателям, что обстрел произошел рано утром 27 января текущего года,
      – заявили в штабе ООС.

      Отмечается, что учитывая расстояния, профили высот местности, тактико-технические характеристики примененного вооружения, направления, с которых велся обстрел, а также порядок размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, можно сделать вывод о непричастности подразделений ОС к обстрелам жилых домов Золотого-5.

      "Ближайшие позиции подразделений ОС расположены на удалении, что делает невозможным применение стрелкового оружия, которое могло бы повлечь указанные повреждения жилых домов. Во втором случае, на направлении, из которого была выпущена минометная мина или выстрел СПГ, подразделений ВСУ вообще нет", – сообщает пресс-служба.

      Напомним, ранее сообщалось, что в Организации безопасности и сотрудничества в Европе подготовили новый план по урегулированию конфликта на Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям. Предполагается, что в процессе примут участие ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза.

      Согласно новому мирному плану относительно Донбасса, ООН и ОБСЕ будут работать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем. Вышесказанное касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах. Что касается вероятной численности военной и полицейской миссии ООН на Донбассе, то ее пока не подсчитали. Пока что заявляют, что количество миротворцев не будет превышать 20 тысяч человек, или будет даже меньше.

      Также напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что мощности ООН совместно с ОБСЕ могут быть интересной опцией.

      Теги: Новости политики Новости Украины ОБСЕ Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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