Десятки танков и ракетные комплексы: снова тревожные новости с оккупированного Донбасса

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированном Донбассе почти 60 танков, минометы, гаубицы и ракетные комплексы.

Договоренности по размещению вооружения оккупанты и в дальнейшем не соблюдают, сообщает миссия ОБСЕ на своем официальном сайте.

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Так, беспилотник наблюдателей 29 января зафиксировал 3 миномета в селе Широкая Балка и 7 самоходных гаубиц вблизи села Тернового.

Наблюдатели также сообщают о вооружении на определенных линиях отвода, однако размещенном за пределами выделенных мест для его хранения. Среди такого 58 танков на полигоне у Тернового, 9 минометов, 4 зенитных ракетных комплекса и 10 самоходных гаубиц.

Еще 3 танка и 6 буксируемых гаубиц зафиксировали на полигоне неподалеку от города Миусинск. Еще 18 буксируемых гаубиц обнаружили на территории военного объекта вблизи села Зеленый Гай.

Кроме того, представители наблюдательной миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения многоквартирных жилых домов в поселке Золотое-5 в Луганской области, что свидетельствует об обстрелах мирных жителей со стороны оккупантов.