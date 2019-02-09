Пограничники заподозрили пророссийских оккупантов в применении лазерного оружия: подробности

Пророссийские оккупанты на Донбассе продолжают использовать запрещенное вооружение. Так, пограничники из состава Объединенных сил в ночь на 9 февраля зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия.

От вечера 8 февраля по утро 9 на позициях оккупантов фиксировали светло-фиолетовые лучи.

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К 4 часам утра 9 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды с прикрытия дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты,

– отмечают в Госпогранслужбе.

Однако из-за особенности рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча пограничники установить не смогли.

Однако похожие случаи уже неоднократно фиксировали. Так, в течение 2016 – 2018 годов в ходе несения службы пятеро военнослужащих получили поражения органов зрения. Они вели слежку за оккупантами, используя оптические приборы.

Пограничники уже передали международным и правозащитным организациям информацию о возможном использования боевиками лазерного оружия.

В начале февраля наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали тяжелое вооружение, которое боевики размещают, нарушая минские договоренности. Так, враг размещает танки, самоходные и буксируемые гаубицы с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.