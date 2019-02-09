Оккупанты отличились вызывающим поведением в отношении миссии ОБСЕ на Донбассе

Российские оккупационные войска не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ в подконтрольный им Новоазовск в Донецкой области. Такой запрет боевики объяснили специальными мерами, которые якобы проходят в городе.

В отчете ОБСЕ отмечается, что на блокпосту на северном въезде в Новоазовск, к востоку от Мариуполя, трое оккупантов снова не разрешили патрулю СММ проехать в центр города и в восточном направлении до границы с Россией.

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Пророссийские боевики объяснили международным наблюдателям, что запрет вызван "проведением в этом районе комплекса специальных мер".

В ОБСЕ отметили, что 4 января уже был подобный запрет на проезд на территорию российских оккупационных войск.

Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что скрывать от международных наблюдателей. Поэтому они цинично пренебрегают минскими договоренностями и всячески побуждают дальнейшее обострение вооруженного конфликта на Донбассе,

– отметили в ОБСЕ.

В миссии подчеркнули, что такие агрессивные действия пророссийских боевиков недопустимы и приводят к эскалации напряжения на Востоке Украины.