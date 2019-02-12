Курс України на вступ до НАТО та ЄС: з'явилась реакція Столтенберга

Північноатлантичний альянс буде прагнути допомагати Україні рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції, адже Київ - важливий партнер для НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі.

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7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати.

"Україна – це високо цінований партнер НАТО. Ми надаємо допомогу Україні у різних сферах. Ми робимо це для того, щоб допомогти Україні рухатися в напрямку євроатлантичної інтеграції, модернізувати її Збройні сили, здійснювати реформи, зокрема боротися з корупцією", – пояснив Столтенберг.

Також, він закликав країни-члени Альянсу надавати допомогу Україні на двосторонньому рівні.

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Press conference ahead of #NATO Defence Ministers Meeting on 13 & 14 February #DefMin https://t.co/3xorSsImXZ — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 лютого 2019 р.

Як українці ставляться до вступу в ЄС і НАТО?

50% українців підтримує вступ України до Євросоюзу і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз.

українців підтримує і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз. 46% українців проголосували б за вступ до НАТО , 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому – будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.