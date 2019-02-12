Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС: появилась реакция Столтенберга

Североатлантический альянс будет стремиться помогать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции, ведь Киев – важный партнер для НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны Альянса в Брюсселе.

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7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

"Украина – это высоко ценимый партнер НАТО. Мы оказываем помощь Украине в разных сферах. Мы делаем это для того, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, осуществлять реформы, в частности бороться с коррупцией", – пояснил Столтенберг.

Также он призвал страны-члены Альянса оказывать помощь Украине на двустороннем уровне.

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Press conference ahead of #NATO Defence Ministers Meeting on 13 & 14 February #DefMin https://t.co/3xorSsImXZ — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 лютого 2019 р.

Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО?

50% украинцев поддерживает вступление Украины в Евросоюз и только 9% хотели бы интегрироваться в Таможенный союз. 46% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, 32% – против, что бы в Украине проводили такой референдум.

Что означают изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО?Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому – любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.